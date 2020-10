Kick-off eerste Dutch Food Week in de Beemster

BEEMSTER - Lekker eten, direct van het land. Vandaag opende wethouder Mario Hegger van Purmerend de kick-off van het eerste Dutch Food Week evenement in de Beemster. Hiermee willen de Beemster en Purmerend meer aandacht geven aan de lokale producten.

Debby Dolstra doet mee met haar kazen van geitenboerderij Rustenburg. "De hemelse blauwe schimmelkaas is het lekkerste", denkt ze. "Onze producten zijn vers en zonder conserveringsmiddelen. Dat is prachtig om te zien."

Bezoekers kunnen tijdens de Dutch Food Week een tour kopen om langs bedrijven in de Beemster te gaan. "Je komt langs de stallen en dan mag je je tas vullen", zegt Danielle Woudstra van VISIT Beemster.

Quote

In een klein winkeltje op haar erf verkoopt Astrid Francis aardappelen, spruiten en knoflook. Ze hoopt dat door dit evenement mensen kennis maken met alle verschillende streekproducten en dat ze die ook in de winkel gaan herkennen."Als je eenmaal de Beemster knoflook geproefd hebt, dan hoef je die Chinese knoflook echt niet meer."

Restaurants

Wie niet langs de boerderijen wil of kan gaan, heeft ook de mogelijkheid om al het lekkers te proeven in Purmerend. Daar wordt vanaf vrijdag in verschillende restaurants met streekproducten gekookt. "Heel leuk", zegt Astrid. "Dan kan je ook proeven wat een goede chef ervan maakt."