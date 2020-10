Kleine ondernemers in Amsterdam in de knel door aanscherping milieuzone

AMSTERDAM - Komende maand zet Amsterdam een volgende stap in het streven om in 2030 helemaal uitstootvrij te zijn. Per 1 november wordt de milieuzone in Amsterdam uitgebreid en aangescherpt. Diesels met een emissieklasse van drie of lager mogen dan niet meer binnen de ring komen, want niet schoon genoeg. Maar sommige kleine ondernemers zijn helemaal niet op de hoogte van de nieuwe regels, en maken zich grote zorgen.

Het is nog pikkedonker, maar bij het Food Center Amsterdam is het een komen en gaan van vrachtwagens en bestelbusjes. Volgens Guido Frankfurther van belangenvereniging MKB Amsterdam is het Food Center 'de buik van Amsterdam'. "Half Amsterdam eet vanuit het Food Center." Bijna alles komt aanrijden via de Jan van Galenstaat, maar oude diesels mogen hier vanaf 1 november niet meer komen.

"Ik heb geen brief of belletje gehad"

Maar ook zijn er ondernemers die niet op de hoogte zijn van de nieuwe regels. "Ik heb geen brief of belletje gehad. Maar ik heb een vrij nieuwe auto dus ik verdiep me er niet zo erg in."

Jalal heeft een kleine supermarkt in Purmerend en rijdt zes keer per week naar het Food Center Amsterdam om groente en fruit te halen. Hij heeft twee oude dieselbussen. Eentje is uit 2013, de ander is nog ouder. Of hij daarmee de stad nog in mag na 1 november? "Ik heb geen idee. Ik hoop het."

Jalal is verrast door het nieuws dat de Amsterdamse milieuzone wordt uitgebreid. "Voor mij is het echt een enorme klap. Niet alleen voor mij, maar voor alle kleine ondernemers. Ik kan misschien wel een nieuwe auto kopen, maar heel veel andere ondernemers kunnen dat niet. En het is al zo'n moeilijke periode nu met corona. Ik heb er geen woorden voor."

