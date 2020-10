Tientallen datalekken per jaar in ziekenhuizen Alkmaar en Den Helder

Dit jaar zijn er tot nu toe 41 incidenten bekend. In 2019 werden er in de twee locaties 66 datalekken gevonden en in het jaar ervoor waren er 42 incidenten.

Systeemfouten

Volgens het NHD zijn de digitale persoonsgegevens door systeemfouten onvoldoende beschermd. Het gaat volgens de krant ook mis bij de niet-digitale gegevens van patiënten; zo liggen er geprinte documenten en patiëntenetiketten onbeschermd op de NWZ-locaties en worden brieven voor een afspraak meegegeven aan de verkeerde persoon.

NWZ-woordvoerder Marieke de Vries verklaart in het NHD dat de meeste datalekken onschuldig zijn. "Over het algemeen is degene die onbedoeld met informatie over een ander in aanraking komt een betrouwbare partij die het netjes terug bezorgd. Dat hoeft niet te worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens of de betrokkene."

Als iemand zonder toestemming een dossier inkijkt, maakt het ziekenhuis daar volgens de Vries altijd een melding van. Dat gebeurde in 2020 vijf keer. In 2018 en 2019 was daar geen sprake van.

Standaard registratie

Werknemers worden uiteindelijk altijd gepakt, stelt de Vries. Volgens de woordvoerder zijn de IT-systemen ingericht om ongeautoriseerde toegang tot systemen altijd te registreren. "Zoiets wordt vroeg of laat ontdekt, doordat wij continu audits uitvoeren." Daarop volgt een gesprek met een waarschuwing of ontslag.