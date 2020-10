FC Volendam huurt goalgetter van Internazionale

VOLENDAM - FC Volendam heeft zich versterkt met Samuele Mulattieri. De 19-jarige Italiaanse jeugdinternational komt over van Internazionale en wordt voor een jaar gehoord door Het Nieuwe Oranje.

Mulattieri geldt als een talent in Italië. De aanvaller maakte afgelopen seizoen 15 goals in 21 wedstrijden voor Inter in de Primavera-competitie. Sinds het eerste team van Inter weer traint, maakte hij ook deel uit van de spelersgroep.

“Ik ben heel blij om naar Nederland te komen en te spelen voor FC Volendam", zegt Mulattieri op de site van FC Volendam. "Ik ben trainer Wim Jonk, technisch directeur Jasper van Leeuwen en strategisch adviseur Ruben Jongkind dankbaar voor deze kans. Ik kan niet wachten om belangrijk te zijn voor het team. Forza Volendam!”

'Publiekslieveling'

Technisch directeur Jasper van Leeuwen is verheugd op de komst van de Italiaan. “Hij is het type speler waar veel supporters van houden: een fijne techniek en motoriek, snelheid vooral op de eerste meters, een goed gevoel voor positie kiezen in de zestien en niet onbelangrijk: scorend vermogen."

De verwachting is dat Mulattieri aan het einde van de week aansluit bij de selectie van Volendam.