Corona is voor tweede keer spelbreker bij onthulling Joodse gedenkplaats Den Helder

DEN HELDER - De coronacrisis dwarsboomt voor de tweede keer de onthulling van de Joodse gedenkplaats in Den Helder: nadat de plechtigheid in april al noodgedwongen moest worden geannuleerd, moet dit nu weer worden gedaan. Ook volgende week kan de officiële onthulling van de laatste herdenkingsstenen in Den Helder niet doorgaan.

Dat meldt onze mediapartner Regio Noordkop.

Stichting Herdenkingsstenen Den Helder heeft de beslissing 'met pijn in het hart' genomen. "Het stichtingsbestuur betreurt het ten zeerste dat ook nu het coronavirus het onmogelijk maakt de onthulling, die aandacht te geven die het verdient. Meer dan 65 genodigden hadden aangegeven aanwezig te willen zijn bij de onthulling, waaronder ook nabestaanden. De coronaregels schrijven echter voor dat er slechts 40 mensen aanwezig mogen zijn."

Om iedereen de gelegenheid te geven bij de onthulling en officiële overdracht te zijn, is daarom besloten de plechtigheid naar volgend jaar te verplaatsen. "Hopelijk is dan het dagelijks leven enigszins genormaliseerd."

Resterende stenen

Tijdens de plechtigheid zouden de resterende 35 herdenkingsstenen in klein comité, in aanwezigheid van nabestaanden en rabbijn Tamara Benima worden onthuld. De laatste herdenkingsstenen waren al geplaatst en zijn te vinden in de Beatrixstraat, Keizerstraat, Kroonstraat en Koningstraat. Aansluitend zou het stichtingsbestuur, slechts in aanwezigheid van burgemeester Jeroen Nobel en een rabbijn, stilstaan bij de Gedenkplaats.