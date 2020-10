Conny's levenslange strijd tegen onrecht: "Ik blijf altijd een activist"

IJMUIDEN - 'Wij zijn de wrekers over dit alles': het nieuwste boek van Conny Braam is er een in een lange traditie. Al haar hele leven strijdt Braam tegen onrecht en racisme, en schrijft ze erover. Haar laatste boek blijkt onverwacht ook nog eens bijzonder actueel.

In haar jongste werk beschrijft Conny Braam de onbekende geschiedenis van Zuid-Afrikaanse soldaten die in de Tweede Wereldoorlog zij aan zij met de geallieerden vochten. Een van de hoofdpersonen, de zwarte Jakob Witbooi, krijgt in Europa met hetzelfde racisme te maken als thuis.



Braam: "In die tijd is de Zuid-Afrikaanse samenleving verscheurd, zoals nu nog steeds. Om te beginnen was het uitgesloten dat een zwarte soldaat hoger in rang kon zijn. En je merkte het in het leger ook aan de dagelijkse dingetjes. Wie zat er het dichtst bij de latrines? De zwarte en bruine soldaten. En zo was het hele dagelijks leven, ook in dienst, volgestouwd met vernederingen."

Uitwassen racisme

Jakob wordt krijgsgevangen gemaakt in Italië en komt via een omweg met zijn legereenheid in Auschwitz terecht, waar zij terwerkgesteld worden in de I.G. Farben-fabriek. Braam kan tijden het onderzoek voor haar boek haar ogen niet geloven: "Iedere dag gingen de Zuid-Afrikaanse krijgsgevangenen naar I.G. Farben om te werken. En dat deden ze zij aan zij met de Joodse gevangenen van Auschwitz. Het is ongelofelijk dat de Zuid-Afrikaanse soldaten, velen zelf gediscrimineerd, daar oog in oog hebben gestaan met de ergste uitwas van racisme." Jakob Witbooi sluit daar vriendschap met een Joodse gevangene en begint in te vermoeden dat zijn droom van vrijheid en zelfbeschikking misschien irreëel zal blijken.