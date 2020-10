Heemskerkse predikant over nieuwe regels kerkbezoek: "Dit was te verwachten"

HEEMSKERK - Minister Grapperhaus liet eerder vandaag weten dat kerken vrijwillig hebben besloten maximaal 30 mensen toe te laten tot een dienst. Tevens zal er niet meer worden gezongen. Hoewel de Morgensterkerk in Heemskerk geen 600 mensen trok zoals in Staphort, hebben de maatregelen toch invloed op de geloofsgemeenschap.

Links: Marco Visser, predikant bij de Protestantse Gemeenschap in Heemskerk. Rechts: de Morgensterkerk - eigen foto

Sinds de coronacrisis komen er gemiddeld 50 tot 55 mensen naar hun diensten in de Morgensterkerk, met uitschieters naar 65 mensen. En dat aantal is gelijk het maximum aantal dat in deze kerk plaats kan nemen als de anderhalve meter in acht wordt genomen. Dat vanmiddag bekend werd gemaakt dat er voortaan nog maar 30 bezoekers aanwezig mogen zijn bij een kerkdienst, verbaast predikant Marco Visser bij de Protestantse Gemeente in Heemskerk niet.

Quote "Het is duidelijk dat dit niet de bedoeling was" MARCO VISSER, PREDIKANT

“Als 600 mensen zich niets aantrekken van de situatie en de maatregelen om hen heen, dan brengt dat natuurlijk een stroom van reacties op gang. Het is in Staphorst misschien wel officieel volgens de regels gegaan, maar het is uiteraard duidelijk dat dit zo niet de bedoeling was. En daar moet de politiek iets van vinden, dus dan kan je een reactie en bijbehorende maatregelen verwachten", stelt de predikant. Visser heeft de afgelopen maanden al veel veranderingen en aanpassingen gezien en doorgevoerd binnen de kerkgemeenschap. "In maart zijn we begonnen met het digitaal uitzenden van onze diensten en ondanks dat op een gegeven moment onze kerkdeuren weer open mochten, blijven we de online kerkdienst aanbieden."

Quote "Wie het eerst komt, wie het eerst maalt" Marco Visser, predikant

Om live de diensten bij te wonen, moet men zich online aanmelden. Voor de aankomende dienst zal de grens moeten worden bijgesteld naar 30, hoe de predikant dit gaat bewerkstelligen zal intern nog worden overlegd. “Het nieuws is nog vers, dus hoe we dit gaan invullen, moeten we nog bedenken. De online registratie aanpassen, naar ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, is een optie, aldus Visser. "Gelukkig duurt het nog even tot het zondag is."

