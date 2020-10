Koeman, Van der Sar en Suurbier maken kans op plek in Dream Team Ballon d'Or

De komende weken wordt duidelijk wie de kanshebbers zijn op een plekje in het Dream Team. Bij de selectie is volgens het medium niet alleen gekeken naar het aantal gewonnen prijzen, maar meer naar talent, invloed en klasse.

Koeman in Dream Team

Als we het over een speler hebben die ooit al deel uitmaakte van het Dream Team, dan is het Ronald Koeman. De huidige trainer van Barcelona speelde als speler ook bij de Catalenen in het zogenaamde Dream Team. Toen was Johan Cruijff de trainer en zorgde hij met een nieuwe manier van spelen dat Barcelona tot de gevestigde orde van Europa ging behoren.

Koeman groeide in Barcelona uit tot een held. Met zijn vrije trap tegen Sampdoria bezorgde de Zaandammer Barça de Europacup I in 1992.