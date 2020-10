Gevaarlijke 'kronkel' op Hilversums fietspad wordt aangepakt na dodelijk ongeluk

Afgelopen augustus kwam op het bewuste stuk tussen Hilversum en Kortenhoef een jonge scooterrijder om het leven. De jongen zag het verlegde deel van het fietspad in het donker over het hoofd en reed tegen de geluidswal aan.

Scooterbestuurder (19) omgekomen na botsing tegen betonnen muur in Hilversum

Het was niet de eerste keer dat er een ongeluk gebeurde op het bewuste fietspad. Zeker twee keer eerder vonden er ook ernstige ongevallen plaats.

De kronkel zit op het stuk fietspad waar ook een bochtje naar een nabijgelegen woonwijk is. Omdat buurtbewoners op dat stuk geluidsoverlast van de weg ervaren, is er destijds een geluidswal geplaatst. Daardoor loopt het fietspad niet recht. Zeker 's avonds, na zonsondergang, is dat niet altijd goed te zien.

Betere markering

De provincie Noord-Holland gaat nu samen met de gemeente Hilversum bekijken hoe het gevaarlijke stuk kan worden aangepakt, zo antwoordt het op vragen van het Bussumse ChristenUnie-Statenlid Michel Klein, die de zaak aankaartte.

Hoe het fietspad precies aangepast gaat worden, wordt nog bekeken. De provincie antwoordt dat er onder meer gekeken wordt naar betere markering op het fietspad en reflectoren op het geluidsscherm. Daarnaast wordt bekeken of het fietspad nog beter kan worden afgescheiden van de autoweg, zodat fietsers en bromfietsers op het fietspad niet verblind kunnen raken door de koplampen van tegemoetkomende auto's.