Reeks inbraken bedrijfsbusjes in Koedijk en Daalmeer

ALKMAAR - In de nacht van zondag op maandag is er bij verschillende bedrijfsbusjes ingebroken in de omgeving van Oudieplas in Alkmaar. Volgens een gedupeerde zijn er inbraken gemeld bij busjes die geparkeerd stonden op de Faktorij, de Weverij, de Lotharingenweg en de Kompasweg in Daalmeer. In Koedijk werd aan de Sauerlandstraat een busje opengebroken.