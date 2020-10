Dest debuteert bij FC Barcelona: Koeman te spreken over de nieuwkomer

BARCELONA - Sergiño Dest heeft zijn eerste minuten in het shirt van FC Barcelona gemaakt. De rechtsback, die afgelopen week de overstap van Ajax naar Catalonië maakte, speelde zondagavond een kwartier in het duel met Sevilla (1-1).

Door het uitvallen van Jordi Alba, maakte de Amerikaan zijn opwachting als linksback. Trainer Ronald Koeman was vol lof over het optreden van de 19-jarige verdediger. "Hij is een jonge speler met veel zelfvertrouwen, ook al is hij hier pas drie dagen. Het is heel positief dat hij dat heeft. We zijn erg gelukkig met hem. Hij kan ook aan beide kanten spelen."

Barcelona bleef tegen Sevilla steken op een gelijkspel. Voor Dest was het ondanks het resultaat een onvergetelijke avond. "Ik had natuurlijk graag willen winnen, want daar gaat het om. Maar het is ongelooflijk te debuteren bij Barcelona en te spelen in Camp Nou, het stadion van mijn dromen."