Opnieuw auto uitgebrand in Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Afgelopen nacht is aan de Huygenhoekring in Heerhugowaard een auto verwoest door brand. Rond 2.20 uur ontving de brandweer een melding. De vlammen waren al snel onder controle, maar de auto kon niet worden gered. Het wrak werd total loss verklaard.

Naast de brandende auto stond een elektrische auto geparkeerd, die de eigenaar net één dag in zijn bezit had. De man kon zijn gloednieuwe auto net op tijd in veiligheid brengen. De elektrische auto liep wel lichte schade op.

De politie heeft het gebied afgezet voor vervolgonderzoek. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De nacht ervoor ging er namelijk ook een auto in vlammen op aan de nabijgelegen Hortensialaan.