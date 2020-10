De Peiling: Supermarkten beginnen vandaag met verplicht 'ouderenuurtje'

Supermarkten zijn vanaf vandaag twee uur per dag exclusief geopend voor ouderen en kwetsbare groepen. Ouderenbond ANBO noemt deze verplichte coronamaatregel stigmatiserend en onnodig. “Ouderen zijn gewone mensen en moeten dus op elk moment boodschappen kunnen doen.” Ben jij blij met het ouderenuurtje in jouw supermarkt?

Ouderenuur in Bennebroek Voor veel supermarkten is het verplichte ouderenuurtje nieuw, maar bij de Albert Heijn aan de Schoollaan in Bennebroek doen ze het al sinds het begin van de coronacrisis in maart. De winkel gaat er zelfs een uur eerder voor open. "Het is heel fijn", vertelt een klant. "Zeker na de nieuwe maatregelen, ga ik weer vaker vroeg boodschappen doen. Het is lekker rustig. 's Middags loopt iedereen je voor je voeten."

Vroeg uit de veren De meeste supermarkten zijn voortaan van 7:00 tot 8:00 uur geopend voor ouderen en klanten uit kwetsbare groepen. Daarnaast kiest elke supermarkt zelf een tweede uur. Bij Albert Heijn is dat het tijdslot 7:00 tot 9:00 uur. Jumbo houdt zich aan het uurtje in de ochtend van 7:00 tot 8:00 uur. Het tweede uur mag elk filiaal naar eigen inzicht invullen.

Geen goed idee

De ANBO vindt het ouderenuurtje in de supermarkt geen goed idee. Andere mensen hebben dus pech en “dat lijkt me niet bevorderlijk voor de saamhorigheid tussen mensen”, zegt ANBO bestuurder Liane den Haan. Ze vraagt zich ook af wie bepaalt welke oudere naar binnen mag en of klanten zich moeten identificeren of een verklaring van de huisarts moeten meenemen om aan te tonen dat ze kwetsbaar zijn. "Wij zien meer in het inzetten van een gastheer- of vrouw, die wijst op de 1,5 meter afstand en helpt bij het schoonmaken van de winkelwagentjes."

Wat vind jij?

Ben jij blij met de verplichte ouderenuurtjes in de supermarkt ja of nee? We horen het graag van je.