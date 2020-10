Meerdere gewonden bij grote vechtpartij in Beverwijk, drie verdachten aangehouden

BEVERWIJK - Bij het Midi Center aan de Parallelweg in Beverwijk vond gisteravond om 18.45 uur een grote vechtpartij plaats. Politie en ambulances rukten massaal uit, omdat melding was gedaan van een steekpartij. Dit bleek niet het geval, bevestigt een politiewoordvoerder.

Drie verdachten zijn aangehouden, waarvan zeker één man ter plekke in de boeien is geslagen en met onbekend letsel is meegenomen naar het bureau. Andere betrokkenen bij de vechtpartij hebben zich in het ziekenhuis gemeld met verwondingen.

Over de aanleiding van de vechtpartij is nog niets bekend, de politie heeft een onderzoek ingesteld.