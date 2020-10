Coronaproof naar de film: parkeerplaats Hilversums Mediapark week lang drive-in bios

HILVERSUM - Een grote beker cola in je koffiebekerhouder en popcorn uit je dashboardkastje: Hilversum heeft deze week een drive-in bioscoop. Op de parkeerplaats van het Mediapark wordt deze week de ene na de andere film vertoond. "En dat is hartstikke coronaproof", zegt Beeld en Geluid-directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer.

Zeker vijftig auto's reden vrijdagavond het terrein van het Hilversumse Mediapark op voor een intiem filmavondje vanuit de eigen auto. De bioscoopweek werd gestart met de eerste voorpremière van de film 'Aznavour, le regard de Charles', over het leven van de Franse chansonier Charles Aznavour.

Met hard getoeter van de aanwezige auto's overhandigde tv-presentator Matthijs van Nieuwkerk de 'afstandsbediening' van het grote scherm aan Beeld en Geluid-directeur Van Nispen tot Sevenaer. Het was de afstandsbediening waarmee toenmalig koningin Beatrix museum Beeld en Geluid veertien jaar geleden opende. Er werd meteen op 'play' gedrukt voor de start van de film.

Drukke eerste avond

Dat er voor het eerst een drive-in bioscoop op het Mediapark staat, is vanwege de Dutch Media Week, het jaarlijkse Hilversumse mediafeestje. Veel activiteiten, zoals de open studio's, kunnen dit jaar vanwege het coronavirus niet doorgaan. "Maar we wilden toch wat leuks doen. En daarom deze drive-in bioscoop", vertelt Van Nispen tot Sevenaer. "We hebben een drukke eerste avond en daar zijn we heel blij mee."

De hele week lang worden er films vertoond voor jong en oud, zoals 'Bohemian Rhapsody', 'Grease' en 'A Star is Born'. Ook wie geen auto heeft, is welkom: er staan leenauto's klaar.

NH Gooi was vrijdagavond bij de opening van de drive-in bioscoop: