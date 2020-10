Man (26) in arm geschoten in flat Amsterdam Zuidoost

AMSTERDAM - In een flat aan de Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost is vannacht een man beschoten. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De 26-jarige werd iets voor 3.30 uur op de tweede verdieping van de flat in z'n arm geschoten. Agenten die na een melding ter plaatse kwamen, troffen de man op de zevende verdieping van de flat aan. Het slachtoffer was op dat moment aanspreekbaar en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Agenten hebben vannacht een zoekslag in de omgeving van de flat gemaakt, maar de schutter niet aangetroffen. Over de aanleiding van het schietincident is nog niets bekend. De recherche doet forensisch onderzoek in de flat. Wie getuige is geweest of meer informatie heeft, wordt gevraagd zich te melden bij de politie.