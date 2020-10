Nieuwe hooibergstal in Wijkboerderij Alkmaar geopend op dierendag

ALKMAAR - Ook bij Wijkboerderij Alkmaar aan de Vondelstraat was het vandaag dierendag. De perfecte dag om de gloednieuwe hooibergstal, waar de laatste maanden hard aan is gewerkt, te openen. "Het is een aanzet tot nog meer vernieuwing en verrijking voor ons hele terrein", zegt voorzitter Anja Telleman trots tegen mediapartner Alkmaar Centraal .

Voor de feestelijke gelegenheid is de stal mooi versierd en staan binnen hapjes en flessen met bubbels, waar met de voeten in het verse stro van wordt genoten. Penningmeester Ankie Deken legt Alkmaar Centraal uit dat de hooibergstal onderdeel is van een uitgebreid project. "We zijn met de kleinere dingen begonnen. We hebben een nieuwe vogelvoliére gerealiseerd vorig jaar en we hebben inmiddels ook een educatieve ruimte."

Clusius College

Want de Alkmaarse wijkboerderij is niet alleen om van dieren te genieten, maar ook om over dieren te leren. Ankie Deken: "Die ruimte wordt gebruikt voor workshops. Daarnaast gaat het Clusius College afdeling Dieren, dat ons heel erg ondersteunt met hun expertise op het gebied van dieren, daar twee dagen in de week lesgeven."

Ook de vrijwilligers van de wijkboerderij waren van de partij voor dierendag en de officiële opening. Een van hen, Marry Sprenkeling, vertelt dat ze het werk op de wijkboerderij erg leuk vindt. "Er is heel veel diversiteit, heel veel diverse mensen komen er ook, heel veel diverse groepen. En dat maakt het echt iets voor Alkmaar, van Alkmaar, en dat we het met elkaar kunnen maken hier."