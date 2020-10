30 jaar Natuurnetwerk Nederland: op bezoek in de Kalverpolder

De Kalverpolder werd in 1632 ingepolderd en is een vaarpolder, wat betekent dat boeren met een bootje via sloten hun percelen bereikten. Daar konden ze dan landbouw bedrijven, of stonden hun koeien.

De Kalverpolder is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland, wat dit jaar 30 jaar bestaat. Judith Weijers is ecoloog bij de provincie Noord-Holland en legt uit waarom dat netwerk zo belangrijk is. "Alle gebieden in het netwerk zijn samen verbonden, waardoor dieren en planten van het ene naar het andere gebied kunnen. Zo kan het zich verspreiden en is er ook een veel groter leefgebied dan wanneer ze op een paar percelen moeten blijven."

Vrijwilligers

Uniek aan de Kalverpolder is dat de grond misschien wel eigendom is van Staatsbosbeheer, maar een groot deel van het onderhoud gepleegd wordt door een groep vrijwilligers. Zo'n 50 mensen zorgen er op dinsdag voor dat alles er goed uit ziet.