Someone To You van BANNERS is WEEFF Top Favoriet

De Britse muzikant BANNERS timmert lekker aan de weg met zijn nieuwe single Someone To You. De track is komende week de WEEFF Top Favoriet op WEEFF Radio.

BANNERS groeit op als Michael Joseph Nelson en begint zijn muzikale carrière in het kerkkoor van de Liverpool Cathedral. Als hij in 2015 werk wil maken van een solocarrière als singer-songwriter, strikt hij Stephen Kozmeniuk als producer. Niet de minste naam: deze Canadees werkte eerder al samen met Madonna, Dua Lipa en Hailee Steinfeld.

FIFA

Onder de artiestennaam Raines brengt Nelson niet veel later zijn eerste single Ghosts uit. Een jaar later verandert hij zijn artiestennaam, zijn huidige alter ego BANNERS. Onder die naam brengt hij het nummer Shine A Light uit. En dat liedje slaat aan. Het welbekende voetbalspelletje FIFA gebruikt het nummer voor de soundtrack van FIFA ’16. Eervol, want niet de minste namen leenden hun liedje uit voor eerdere versies van de voetbalgame. Onder andere Imagine Dragons, Blur, Nothing But Thieves maar ook onze eigen De Staat stonden ooit op de FiFa soundtrack.

In 2017 brengt BANNERS zijn tweede EP Empires On Fire uit. Nu, drie jaar later, verschijnt de openingstrack van die EP nog eens als single. WEEFF Radio is fan en draait de single Someone To You komende week lekker vaak, als nieuwe WEEFF Top Favoriet.