Interieurontwerper Jan des Bouvrie (78) overleden in Naarden

NAARDEN - Interieurontwerper Jan des Bouvrie is vanmorgen in zijn woning in Naarden overleden. Volgens mediapartner NOS gebeurde dit in de armen van zijn vrouw en in het bijzijn van zijn kinderen.

De interieurontwerper werd in 1942 geboren in Naarden. Zijn ouders hadden een modezaak in Bussum. Na een opleiding aan de Rietveld Academie begon hij voor zichzelf als meubelmaker.

Des Bouvrie was al een tijd ziek. Hij leed onder meer aan prostaatkanker.

Witte, symmetrische ontwerpen

De interieurontwerper brak in 1969 door met zijn kubusbank, een ontwerp dat later zelfs werd opgenomen in de collectie van het Stedelijk Museum in Amsterdam.

Des Bouvrie werd geassocieerd met witte, strakke ontwerpen, en droeg zelf ook vaak wit. Naar eigen zeggen was hij er voor alle lagen van de samenleving, maar zijn clientèle bestond voornamelijk uit de nieuwe rijken, voor wie hij villa's inrichtte.

50 jaar in het vak

In oktober vorig jaar werd Des Bouvrie uitgebreid gevierd. Hij zat toen vijftig jaar in het vak. Het jubileum werd gevierd met een feest in zijn ontwerpstudio, Het Arsenaal in Naarden.