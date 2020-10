AZ-trainer Arne Slot baalt van doelpuntrijk gelijkspel tegen Sparta: "Dit is gênant"

"Ik dacht na vorig jaar dat Sparta-uit niet rampzaliger kon, maar het is ons vandaag gelukt om een nog slechtere prestatie neer te zetten", begint Slot zijn analyse. "Dit is gênant, ik hoorde net dat het voor het eerst sinds 1969 is dat een ploeg een 4-0 voorsprong weggeeft. Als je ziet op de manier waarop."

Vorige week gaf AZ een 3-1 voorsprong weg tegen Fortuna Sittard. "Dit is het tegen het bizarre aan. Er was eigenlijk niet zoveel aan hand in de tweede helft, totdat een aantal momenten ontstaan die de wedstrijd doen kantelen. We mochten nog blij zijn met 4-4, want zij krijgen nog een goede kans op de winst."