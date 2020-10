Onrustige nacht voor bewoners Enkhuizen door vuurwerkoverlast

ENKHUIZEN - Afgelopen nacht uitten verschillende inwoners van Enkhuizen in de Facebookgroep ‘Je bent een echte Enkhuizer als…’ en ‘Kadijken (Enkhuizen)’ zich over de onrustige nacht die zij hadden gehad door geluidsoverlast van vuurwerk. Margreet Keesman, raadslid van de SP in Enkhuizen, liet ook weten dat zij vannacht rechtop in bed zat door een vuurwerk knal: “Ik schrik er zo van dat mijn lijf meteen vol met adrenaline zit.”

Pixabay

Margreet belde een paar jaar geleden de politie bij vuurwerkoverlast, maar de rustverstoorders waren al verdwenen. Wel vindt zij dat niet alleen de politie en de politiek een verantwoordelijkheid dragen. “De ouders en wij als buurt laten het gebeuren.” Keesman geeft aan dat ze het ’s nachts lastiger vindt om mensen aan te spreken op hun gedrag dan overdag. De overlast gebeurt namelijk vaak na middernacht. “Maar we hebben wel een buurtapp. We kunnen daar zeggen, als er overlast is: Zullen we met z’n allen even kijken en er wat van zeggen?” De woordvoerder van de politie vindt dat ook. “Het is niet normaal dat mensen nu vuurwerk afsteken. We horen elkaar daar altijd op aan te kunnen spreken.”

Quote "Dan is het eigenlijk elk weekend raak. Eén, twee of drie knallen" MARGREET kEESMAN

Knalvuurwerk Keesman vertelt dat de vuurwerkoverlast meestal rond september begint. “Dan is het eigenlijk elk weekend raak. Eén, twee of drie knallen. Het zijn een soort vuurwerkbommen volgens mij.” Aankomende 1 december gaat het verbod op al het knal- en zwaar siervuurwerk in. Volgens Keesman zou dat de handhaving makkelijker maken. “Alles wat knalt mag dan gewoon niet.”