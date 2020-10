Honkbal: Amsterdam Pirates plaatst zich voor Holland Series

Door de drie zeges van de Amsterdam Pirates kan HCAW zich niet meer plaatsen voor de Holland Series. De Amsterdamse honkballers spelen in de seizoensfinale tegen het Rotterdamse Neptunus, beide teams eindigden in de reguliere competitie ook bovenaan.

Vertrek Dé Flanegin

Het was een opmerkelijke week voor HCAW. Dinsdag werd bekendgemaakt dat trainer Dé Flanegin was opgestapt bij de Bussumse club. Een dag later bleek dat hij was vertrokken, omdat een coronabesmetting bij tegenstander Neptunus onder de pet werd gehouden.

Tekst gaat verder onder de tweet