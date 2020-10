Wetsuit aan en gáán: swimrunnen nieuwe sport in Het Twiske

Vorige week namen de Twiskerunners deel aan het grootste swimruntoernooi dat Nederland kent, in Lauwersoog. Joop Schwalbach liep ook mee. “Dit jaar was dat de enige wedstrijd. Daar zijn we met de hele club heen geweest. Fantastisch. Iedereen heeft de finishlijn ook gehaald, dat is ook al een hele prestatie.”

De verwachting van de club is dat de swimrunsport nog flink gaat groeien in Nederland. In het buitenland is de interesse al wat groter en zijn er grotere toernooien. “Het is erg laagdrempelig”, zegt Eering. “Je kan het al snel doen. Als er ergens water is waar het is toegestaan om te zwemmen en je kan rennen, dan kan je swimrunnen.”

Jezelf pushen

Bij swimrunnen gaat het om avontuur. “We lopen vaak in Het Twiske”, zegt Niels Eering. “Als je dat benadert vanuit een slootje of een meer... je ziet delen van de natuur waar je anders niet komt. Als je opeens opduikt vanuit een meer op een strandje en je ziet mensen verbaasd opkijken: dat is wel hilarisch soms.” Het is soms ook een zware sport. “Vergis je niet: vorige week in Lauwersoog moesten we 23 kilometer rennen en vijf kilometer zwemmen door open water. Het is natuurlijk het avontuur, maar ook jezelf pushen. Je wil kijken waar de grens van je lijf zit: wat kan je aan?”