Kattenvangers van start op Texel: op zoek naar zo'n 200 verwilderde rovers

TEXEL - Op Texel is begonnen met het vangen van verwilderde katten. Staatsbosbeheer hoopt samen met stichting Zwerfkatten Nederland zo'n tweehonderd wilde- en boerderijkatten te vangen. Zij vormen een ernstige bedreiging voor beschermde diersoorten in de natuurgebieden op het eiland.

Vooralsnog lege vangkooien in het duingebied van het Nationaal Park Duinen Texel. Met stukjes tonijn (uit blik) worden katten gelokt. "Het is Natura 2000-gebied, hier leven soorten die bijna nergens anders meer voorkomen", vertelt Anna Sprenkeling van Staatsbosbeheer. Wilde katten, maar ook avontuurlijke boerderijkatten struinen de duinen af naar voedsel. "Ze eten jonge vogels, maar ook de Noordse woelmuis. Dat is een soort die alleen nog in Nederland voorkomt en Texel is een belangrijke plek. Juist hier vallen ze vaak ten prooi aan de katten." Chips Staatsbosbeheer vermoedt dat er zo'n tweehonderd wilde katten rondlopen in het duingebied. Om te voorkomen dat er geen huiskatten worden meegenomen is zaterdag een gratis chip-actie gehouden. Dankzij de actie zijn zo'n 450 Texelse huiskatten voorzien van een chips.

Het is een bijzondere opdracht voor de stichting Zwerfkaten Nederland. Carien Radstake denkt de komende maanden nog volop bezig te zijn om zoveel mogelijk wilde katten te kunnen vangen. "We kijken ze na, castreren of steriliseren ze. De echt verwilderde katten gaan mee naar het vasteland om uiteindelijk elders weer als boerderijkat geplaatst te worden."