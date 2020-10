Atlete Bo Ummels mist olympische limiet in marathon Londen

LONDEN - Bo Ummels is er in de corona-editie van de marathon van Londen niet in geslaagd onder de limiet voor de Olympische Spelen van Tokio te lopen. De 27-jarige Castricumse atlete arriveerde na 42,195 kilometer als achttiende in de eliterace van de vrouwen in een tijd van 2.39.54. Dat was ruim tien minuten boven de vereiste limiet.

De Noord-Hollandse had zich goed voorbereid op de marathon, die ondanks de coronapandemie doorging. In Londen was een parcours rond St. James's Park afgezet dat de atletes 29 keer moesten afleggen. Publiek was niet toegestaan langs de kant. De Nederlandse atlete veroverde onlangs nog zilver op de NK 10.000 meter in Leiden in een persoonlijk record (32.25.41) en ook haar laatste trainingen verliepen voorspoedig.

Veel tijdverlies op het eind

Ummels liep het eerste deel van de race op een schema van 2.29.30, maar naarmate de kilometers vorderden, kreeg ze het zwaarder. In de laatste kilometers kwam ze bijna niet meer vooruit en verloor ze veel tijd. Ze kwam ook niet in de buurt van de 2.32.34, die ze vorig jaar bij haar debuut in de marathon van Amsterdam liep en waarmee ze Nederlands kampioene werd.