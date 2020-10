Ajax slikt eerste nederlaag na slecht duel in Groningen

GRONINGEN - Door een tegendoelpunt snel na rust heeft Ajax zondagmiddag met 1-0 verloren van FC Groningen. Het is de eerste nederlaag van de Amsterdammers dit seizoen, waardoor de ploeg van trainer Erik ten Hag de koppositie verliest.

Ajax begon met Jurriën Timber en Ryan Gravenberch in de basis. Perr Schuurs, die vorige week uitviel met een schouderblessure, begon uit voorzorg op de bank. Gravenberch verving de niet fitte Mohammed Kudus.

Gravenberch liet zich één keer gelden met een afstandsschot. Die inzet verdween net naast het doel van Groningen-keeper Sergio Padt. Ook Zakaria Labyad (kopbal) en Edson Álvarez (schot naast) hadden kansen om de score openen. Verder kreeg Ajax veel corners, maar meer wapenfeiten kende de eerste helft niet.

Tegengoal

Uit het niets zette debutant Remco Balk de thuisploeg vier minuten na rust op voorsprong. Hij tikte binnen nadat Ramon-Pascal Lundqvist het doel van André Onana onder vuur had genomen. De Ajax-goalie redde knap op het schot van de Zweed, maar vervolgens was hij kansloos.

Slechte tweede helft

Het was daarna lang wachten tot Ajax aandrong. Het leek zelfs 2-0 te worden, maar Lundqvist raakte de paal. Met invallers Lassina Traoré en Klaas-Jan Huntelaar bracht Ten Hag meer stootkracht voorin. Het leverde een aantal mogelijkheden en één grote kans op. Na een kopbal tegen de lat van Dusan Tadic raakte Huntelaar in de rebound van dichtbij ook de lat.

Ondanks de acht minuten blessuretijd was er van een slotoffensief vervolgens geen sprake. Zodoende blijft Ajax steken op negen punten na vier wedstrijden. Op zaterdag 17 oktober is koploper sc Heerenveen (10 punten) de volgende tegenstander in de Johan Cruijff ArenA.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui (Huntelaar/76), J. Timber, Blind (Martínez/76), Tagliafico; Álvarez (66/Ekkelenkamp), Gravenberch, Promes; Antony (Neres/55), Labyad (Traoré), Tadic