Geen grote samenkomst voor de Bijlmerramp: "Maar we kunnen wel massaal stemmen"

AMSTERDAM - Het is dit jaar 28 jaar geleden dat de Bijlmerramp het leven van 43 mensen eiste. Door de coronacrisis is de herdenking dit jaar kleinschalig, maar stichting Beheer Het Groeiend Monument, verantwoordelijk voor De Boom Die Alles Zag, pakt wel flink uit. "Door corona is een grote herdenking niet mogelijk, maar wat wij wel samen kunnen doen vandaag is stemmen op de boom die iedereen verbindt", aldus voorzitter Helen Burleson-Esajas.