Man aangehouden voor beroven en neersteken vrouwen in Amsterdam-Noord

AMSTERDAM - In Amsterdam-Noord zijn vanmorgen meerdere vrouwen beroofd onder dreiging van een mes. Twee van hen werden zelfs neergestoken. De politie heeft een verdachte aangehouden in Amsterdam-Oost.

De straatrover sloeg eerst toe op de H. Cleyndertweg. Deze straatroof, onder dreiging van een mes, mislukte en de dader ging er zonder spullen vandoor. Op Dijkwater, een straat die aansluit op de H. Cleyndertweg, werd een vrouw bij een volgende straatroof gestoken. De dader ging er daarna met buit vandoor. Het slachtoffer is volgens de politie aanspreekbaar, maar wel gewond.

In het Baanakkerspark vond nog een straatroof plaats. Een fietsster werd hierbij van de fiets getrokken en ook beroofd. Niet veel later vond er op de Volendammerweg opnieuw een steekincident plaats, waarbij opnieuw een vrouw het slachtoffer was.

Aanhouding

De politie meldt dat er bij alle vier de incidenten een soortgelijk signalement van de dader werd afgegeven. Op basis van dat signalement kon er vanmorgen nog een verdachte worden aangehouden aan de Insulindeweg in Amsterdam-Oost. De politie vermoedt dat hij verantwoordelijk is voor alle vier de incidenten, maar onderzoek moet dit nog verder uitwijzen.