Ondernemers Bazaar eisen antwoord: "Directie houdt ons aan het lijntje"

BEVERWIJK - Tientallen marktkooplui van de Bazaar in Beverwijk hebben zich vanochtend verzameld bij het marktkantoor. Ze willen méér zekerheid en eisen dat de huur tot het einde van de coronacrisis wordt verlaagd. "We willen duidelijkheid", vertelt ondernemer Farim aan NH Nieuws.

Dat de directie zich halsstarrig opstelt en niet openstaat voor gesprekken, is volgens Bazaar-woordvoerder Mariska Roos pertinent onwaar. "Tijdens de lockdown hebben we de huur volledig kwijtgescholden en de afgelopen maanden hebben we huurders korting gegeven", vertelt ze aan NH Nieuws. Dat Van Gelder honderden ondernemers vertegenwoordigt, zoals hij claimt, klopt volgens Roos niet. "Hooguit een handjevol."

Hij is blij dat zijn gebruikelijk huurprijs van 5.000 euro komende maand met de helft is verlaagd, maar vreest dat nog meer mensen de Bazaar de komende tijd links laten liggen. "Want het virus laait weer op." Het verlies dat hij draait op de Bazaar kan hij nu nog compenseren met de verdiensten uit zijn telefoonzaak in Almere. "Maar ik weet niet hoe lang ik dat nog ga volhouden."

Normaal gesproken bedragen zijn huurkosten maandelijks zo'n 5.000 euro. Om dat te kunnen betalen moet hij ieder weekend (de Bazaar is alleen op vrijdag, zaterdag en zondag open) tenminste 5.000 euro omzet draaien. Omdat de markt sinds het begin van de coronacrisis minder bezoekers trekt, is dat onbegonnen zaak. Op een goede zaterdag mag hij blij zijn met 150 euro omzet, op een goede zondag krijgt hij hooguit 500 euro binnen.

Mariska Roos bevestigt dat zich vanochtend enkele 'gefrustreerde' ondernemers bij het marktkantoor hebben gemeld om een korting op de huur te bedingen. "Ze wilden met ons praten, over hoe we elkaar kunnen helpen. Dat is een valide vraag. We hebben afgesproken dat we de lusten en lasten gaan verdelen, met een korting op de huur."

Huur gehalveerd

Vanmiddag hoorden de marktkooplui dat hun huur voor de komende maand gehalveerd wordt. Of dat betekent dat alle ondernemers op de Bazaar in de nabije toekomst voor een huurverlaging in aanmerking komen, is volgens Roos 'nu nog lastig in te schatten'. "Dat hangt mede af van de bezoekcijfers." Belangrijke kanttekening: ook voor de crisis was de hoogte van de maandelijkse huur gebaseerd op het verwachte aantal bezoekers.