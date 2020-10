Texelse bioboer Marco verkleint stikstofuitstoot met moderne stal en eiwitarm veevoer

TEXEL - Marco Vlaming is misschien wel de modernste biologische boer van Nederland. Zijn 85 melkkoeien lopen in een vrijloopstal waar plas door de vloer loopt en een robot de vaste mest wegschuift. De koeien kunnen de hele dag door terecht bij twee melkrobots. Hoeft hij zelf dan niks meer te doen? "Zorgen dat er goed voer is, binnen en op het land en af en toe de robots repareren. Vind ik ook leuk, ik ben nogal technisch."

Door corona is de stikstofdiscussie wat op de achtergrond geraakt, maar het probleem is niet weg. Marco Vlaming toont met zijn biologische bedrijf in de Waal op Texel aan dat biologisch en modern goed samen kunnen gaan. Tot voor kort was hij nog een gangbare boer. Hij had de boederij de Bol van zijn vader over genomen. "Maar de boederij moest wijken voor nieuwe natuur. Toen kon ik deze boederij overnemen en heb ik gelijk een nieuwe stal laten bouwen en ben op biologisch overgeschakeld." Bijzondere vloer In de nieuwe stal ligt een vloer die poreus is en waar de plas doorheen loopt en de poep op blijft liggen. Een robot schuift de vaste mest weg. "Door de scheiding van vaste mest en urine heb je veel minder ammoniakvorming", vertelt Marco. Tekst gaat door onder foto

Ook het voeden van zijn vee doet Marco net even anders en daardoor stoten de dieren minder stikstof uit. "Ik geef mijn koeien een mix van gras, graan en klaver. Dat verbouw ik zelf hier op het land. Als ik krachtvoer geef, is dat biologisch en eiwitarm. Daarnaast krijgen ze ook nog wat mineralen, net zoals mensen multivitaminen slikken. Daarnaast gaan ze natuurlijk zo veel mogelijk de wei in". De biologische koeien leveren minder melk dan gangbare koeien, maar de biologische boer krijgt wel weer 15 cent meer voor een liter melk. De prijs is ook stabieler dan die bij gangbare melk. Marco krijgt de nodige waardering van boeren op Texel, maar ziet ze niet direct massaal overschakelen op biologische bedrijfvoering. "Voor mijn manier van biologisch boeren heb je veel land nodig. Ik kan zelf gebruik maken van veel natuurland en zo red ik het, maar dat land is beperkt op Texel." Bekijk hier de hele aflevering: