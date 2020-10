Illegale feesten in bunker en onder viaduct beëindigd: ruim honderd boetes uitgedeeld

VELSERBROEK - De politie heeft vannacht een eind gemaakt aan twee illegale feesten in Velserbroek en Haarlemmerliede. Daarbij zijn in totaal ruim 100 aanwezigen op de bon geslingerd.

Het eerste feest waar de politie de stekker uit trok, was gaande nabij de Westbroekerplas in Velserbroek. Daar hadden zo'n 80 feestgangers zich verzameld in een bunker.

Los van het feit dat het om een illegaal feest ging, is het sinds vorige week zondag verboden om met meer dan 30 personen in dezelfde ruimte aanwezig te zijn. Of de aanwezigen voldoende afstand van elkaar hielden, is niet bekend.

De politie heeft de namen en adresgegevens van alle aanwezigen genoteerd en hen een boete in het vooruitzicht gesteld. Een politiewoordvoerder laat weten dat het Openbaar Ministerie de hoogte van de boete zal bepalen.

Onder viaduct

Niet veel later beëindigden agenten ook een feest onder een viaduct in Haarlemmerliede, nabij de A200. Met zo'n twintig bezoekers was dat feest aanmerkelijk minder druk bezocht dan het feest in Velserbroek, maar ook daar heeft de politie gegevens van aanwezigen genoteerd en de aanwezigen verteld dat zij een boete thuisgestuurd krijgen.

Howel ook dit nadrukkelijk om een illegaal feest ging, geldt er voor bijeenkomsten in de buitenlucht een maximum van 40 personen. Die limiet werd bij die feit dus niet overschreden, al is niet bekend of de feestgangers zich aan de afstandsregel hielden.