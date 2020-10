Kickbokser 'Mootje MK' wint overtuigend met knock-out

"Dit was heerlijk. Na twee jaar niet te hebben gevochten is het heerlijk om op knock-out te winnen", vertelt Mootje vlak na zijn partij. "Ik zag het in de ogen van mijn tegenstander. Mijn trainer zei dat ik druk moest blijven zetten en daarna ging het snel." De Alkmaarder sloot zo de avond af met een goed gevoel.

Göbel wereldkampioen

In Alkmaar was er nog meer Noord-Hollands succes. Sarah Göbel uit Wormerveer kroonde zich tot wereldkampioen in de categorie tot 67 kilogram. De 28-jarige Göbel won op punten haar partij tegen de Sheena Widdershoven. Maandag is in NH Sport een reportage te zien over de weg van Göbel naar de wereldtitel.