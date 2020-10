Handbalsters Oranje herpakken zich in tweede oefenduel tegen Duitsland

De internationals kwamen deze week ruim negen maanden na het veroveren van hun historische goud in Japan (december 2019) voor het eerst weer bijeen. Zonder vedette Estavana Polman en opkomend talent Delaila Amega uit Heerhugowaard, die beiden lang zijn uitgeschakeld door zwaar knieletsel. Wel met Lois Abbingh, de topschutter die op het WK in de finale tegen Spanje het winnende doelpunt maakte.

Streng toegesproken

Oranje speelde een sterk eerste deel van de eerste helft, waarin het een ruime voorsprong nam. Bij rust leidde Nederland met 18-10. In de tweede helft liep het stroever en kreeg de tegenstander, getraind door voormalig bondscoach van de Nederlandse vrouwen Henk Groener, te veel ruimte om terug te komen in de wedstrijd. Mayonnade moest in de time-outs zijn ploeg streng aanspreken. De wereldkampioen herpakte zich en liep in de slotfase uit naar zes doelpunten verschil.