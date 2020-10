Basketballers Apollo Amsterdam verliezen eerste wedstrijd ruim door slotfase

AMSTERDAM - Het nieuwe seizoen in de Dutch Basketball League is voor Apollo Amsterdam slecht begonnen. De ploeg van Laki Lakner verloor met 53 - 74 van Feyenoord.

Floris Versteeg en Sergio de Randamie namen Apollo in het eerste kwart bij de hand met ieder zeven punten. Dat resulteerde in een 19-16 voorsprong bij het eerste rustmoment.

In het tweede kwart knokten de Rotterdammers zich terug tot 26-26 en liepen ze zelfs uit naar 32-37. Hierna liep Apollo achter de feiten aan en kon Feyenoord in de derde periode uitlopen naar 48-54.

Feyenoord loopt uit

In de slotfase waren de Amsterdammers niet bij machte om de tegenstander uit Rotterdam te verslaan. De eindstand was uiteindelijk 53-74 in het voordeel van de bezoekers, omdat ze makkelijk konden uitlopen. Topscorer bij Apollo werd Versteeg met veertien punten in totaal.

NH Sport was aanwezig bij Apollo - Feyenoord. Later vanavond zijn de reacties te zien op onze site.