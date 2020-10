Basketballers Apollo Amsterdam kennen valse start tegen Feyenoord Rotterdam

AMSTERDAM - Apollo Amsterdam had gehoopt het nieuwe seizoen in de Dutch Basketball League beter te beginnen. De eerste wedstrijd onder de nieuwe coach Laki Lakner ging met 53-74 verloren tegen Feyenoord Rotterdam. In een lege Apollohal kon het lang beide kanten op.

In het tweede kwart knokten de Rotterdammers zich terug tot 26-26 en liepen ze zelfs uit naar 32-37. Hierna liep Apollo achter de feiten aan en kon Feyenoord in de derde periode uitlopen naar 48-54.

Floris Versteeg en Sergio de Randamie namen Apollo in het eerste kwart bij de hand met ieder zeven punten. Dat resulteerde in een 19-16 voorsprong bij het eerste rustmoment.

Feyenoord loopt uit

In de slotfase waren de Amsterdammers niet bij machte om de tegenstander uit Rotterdam te verslaan. De eindstand was uiteindelijk 53-74 in het voordeel van de bezoekers, omdat Apollo aanvallend weinig meer in te brengen had en Rotterdam nog wel een doorging.

Coach Laki Lakner zag dat zijn ploeg wel aardig mee kon komen met Rotterdam. "Het verschil in score is wel enorm, maar op het veld vond ik het niet zoveel", zei hij na zijn eerste wedstrijd als eindverantwoordelijke bij de Amsterdammers. "Zij kopen kwaliteit die wij niet hebben. Daar ga ik niet over klagen. Wij moeten gewoon onze punten maken."

Na afloop nam routinier Sergio de Randamie zijn ploeg even bij elkaar. Hij sprak te groep toe en benoemde dat ze er bijna waren. "We moeten dit als een leermoment zien. We moeten niet bang zijn om verantwoordelijkheid te nemen", aldus de 36-jarige basketballer.

