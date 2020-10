Coronamaatregelen op sportclubs: lege kantines en slechte smoesjes van ouders

HILVERSUM - De eerste wedstrijddag zonder ouders langs de lijn en met gesloten kantines is achter de rug. B ij HSV Wasmeer in Hilversum kijkt voorzitter Hans Haselager tevreden terug. "Wij hebben hier de norm gesteld van vijf ouders per bezoekend team en dat ging goed."

Vanwege de verscherpte coronamaatregelen van het kabinet mogen de ouders niet meer langs het veld staan om hun kinderen te supporten. De spelers vinden dat jammer. "Een beetje raar, want normaal word je wel gecoacht en aangemoedigd door je ouders en nu niet." Een andere speler vult aan: "Wel een beetje ongezellig!"

Eén van de vrijwilligers die bij de ingang van het sportterrein aan de Harry Banninkstraat in Hilversum iedereen wegwijs maakt, is Damaris Lensink. "Er was een team met elf coaches. Dat was wel een beetje dubieus natuurlijk. Die wilden allemaal mee en dat mocht natuurlijk niet. En er was iemand die kwam opeens een team masseren. Die smoes kenden we nog niet."