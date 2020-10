Ludieke actie Telstar: stadion virtueel uitverkopen voor goed doel

VELSEN-ZUID - Telstar heeft een origineel idee verzonnen om de spelers toch te kunnen aanmoedigen zonder toeschouwers. De club heeft besloten om tickets voor het duel tegen TOP Oss 'virtueel' te verkopen. "We zijn er ziek van dat we zonder publiek zitten, maar we willen de spelers tóch een boost geven", vertelt commercieel directeur Natascha van Grinsven-Admiraal bij NH Radio Sportcafé.

Telstar wil echter niet alleen zijn spelers motiveren met deze actie. De opbrengst van de kaartverkoop gaat namelijk naar een goed doel. "Voor de wedstrijd tegen TOP Oss is dat Piet Bliek. Hij is de vader van één van onze medewerkers, dertig jaar lang is hij pleegvader geweest voor meer dan zestig kinderen. Piet heeft zijn leven daaraan gewijd", licht Grinsven-Admiraal toe.

"Hij heeft te horen gekregen dat hij terminaal ziek is", vervolgt de commercieel directeur. "Ergens dit jaar zal hij ons ontvallen. De angst bestaat dat hij zijn kinderen en pleegkinderen niet goed kan achterlaten, daarom wordt er geld ingezameld. We hebben er alle vertrouwen in dat we ons stadion virtueel gaan uitverkopen."

De kaartjes kosten 1,63 euro en zijn te koop via www.telstarfanshop.nl.