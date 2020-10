Eerste podiumplek voor coureur Rinus 'VeeKay' in IndyCar

INDIANANPOLIS - Rinus van Kalmthout is in de IndyCar voor het eerst op het podium geëindigd. De 20-jarige coureur uit Hoofddorp bemachtigde de derde plek op het binnencircuit Indianapolis Motor Speedway. Hij begon de race op polepositie.

Van Kalmthout, die in de Verenigde Staten door het leven gaat als VeeKay, is bezig aan zijn debuutjaar in de populaire Amerikaanse raceklasse. De Noord-Hollander wist zich in augustus als vierde te kwalificeren voor de beroemde Indy 500, maar een mislukte pitstop brak hem op in de race.

'Rookie of the Year'

De Hoofddorper gaat op dit moment aan de leiding in het Rookie-klassement met 261 punten. Hij ligt ver voor op de concurrentie, want nummer twee de Spanjaard Álex Palou verzamelde 198 punten.