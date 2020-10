VLOG: Desi stuit op de muskusrattenbeheer midden in de polder

Het muskusrattenbeheer had de dag ervoor klemmen gezet om de muskusratten te vangen. Desi trof het beheer aan na het controleren van deze klemmen, waar zeven muskusratten in zaten. Of er in West-Friesland veel overlast is van deze dieren? "Nee, dat valt wel mee", vertelt een van de medewerkers. "We doen het uit voorzorg, want ze vermenigvuldigen zich snel."

Benieuwd wat voor overlast de dieren kunnen veroorzaken en hoe ze er uitzien van dichtbij?

Bekijk dat hieronder in de video.