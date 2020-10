NAC-doelman Nick Olij beleeft rustige avond tegen Jong Ajax: "Meer aan het coachen, dan ballen tegenhouden"

BREDA - Jong Ajax loste geen schot op het doel van Nick Olij. Mede daardoor won NAC vrij eenvoudig met 4-0. De goalie uit Haarlem kijkt daarom met een fijn gevoel terug. "We waren dodelijk effectief in de counter."

"Ik was meer aan het coachen dan ballen tegenhouden", blikt Nick Olij terug voor de camera van NH Sport. "Dat is ook wel lekker en daarnaast is de nul houden goed voor de statistieken." NAC Breda gaat vier aan de leiding in de eerste divisie met achttien punten uit zes wedstrijden.