KLM-personeel moet rekening houden met nog meer ontslagen in 2021

Het personeel van KLM is na de komende reorganisatie nog niet uit de gevarenzone. Als de maatschappij volgend jaar ook nog te weinig tickets verkoopt, moeten de werknemers rekening houden met nog eens 1.500 gedwongen ontslagen. Dat heeft KLM-topman Pieter Elbers vandaag in een interne column aan zijn personeel bekendgemaakt.

Gisteren gingen op het nippertje alle bonden akkoord met het herstructuringsplan dat ook uiterlijk gisteren op het bureau van minister Hoekstra van Financiën moest liggen. Hoekstra gaat het plan nu beoordelen. De bonden zullen hun leden moeten laten raadplegen of zij ook instemmen met de reorganisatie en het sociaal plan.

Elbers noemt het duizelingwekkende getallen en zal het personeel ook opnieuw aanbieden vrijwillig te vertrekken. Voor het personeel dat nog mag blijven, geldt dat een deel loonoffers moet brengen en de komende tijd salarisverhogingen kunnen vergeten. Bovendien gaat KLM snijden in kosten door onder andere afscheid te nemen van een deel van de vloot.

Gisteren leverde Elbers een herstructureringsplan in bij het ministerie van Financiën met daarin de maatregelen die genomen gaan worden om kosten te besparen. In ruil voor de reorganisatie mag KLM 3,4 miljard euro lenen om de coronacrisis door te komen. Er verdwijnen al 4.500 banen, waarvan 2.000 vrijwillig vertrekkende KLM'ers, 1.500 werknemers met een tijdelijk contract en nog eens 1.000 gedwongen ontslagen.

