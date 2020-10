Morgen is het dierendag: 'Adopteer een zwerfkat in plaats van een schattige kitten'

Bij Stichting Amsterdamse Zwerfkatten (SAZ) worden zwerfkatten opgevangen en verzorgd totdat ze worden teruggeplaatst of naar het asiel kunnen. Dat betekent dat ze gechipt en gesteriliseerd worden, maar ook dat er veel tijd wordt gestoken in het socialiseren van de katten. "Veel zwerfkatten zijn mensenschuw, dus we geven ze veel aandacht en liefde zodat ze aan mensen kunnen wennen," vertelt Marjolein Pennekamp van de SAZ.

Omdat het morgen dierendag is, wil de SAZ de moeilijk plaatsbare katten in het zonnetje zetten. Marjolein: "In het asiel blijven ze vaak als laatste over, omdat mensen sneller voor een schattige kitten kiezen. Deze katten zijn een uitdaging en hebben meer aandacht nodig om te wennen in een gezin. Maar als je ze leert kennen zijn het top katten."

Karakter

Volgens Jans Stroeve van de SAZ zijn er ook voordelen aan het adopteren van een volwassen kat: "De kittens vindt iedereen natuurlijk leuk, maar die zijn binnen drie maanden volwassen. Daar heb je heel veel werk aan, het karakter dat weet je nooit. Een volwassen kat die in het asiel zit heeft ook zijn aandacht nodig, maar je kent het karakter al van zo'n kat en je hoeft hem niet meer op te voeden. Ze verdienen ook gewoon een tweede kans."