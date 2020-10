Matig Telstar hard onderuit bij Jong PSV

De eerste helft was er niet een om over naar huis te schrijven. Het grootste gevaar deed zich al voor in de tweede minuut. Frank Korpershoek bekroonde zijn recordwedstrijd - hij speelde vandaag zijn 373e duel voor de Velsenaren en haalde daarmee Fred Bischot in - namelijk bijna met een treffer. De ervaren verdediger kreeg de bal uit een corner voor zijn voeten, maar mikte naast.

Doelpunten

Een zwabberschot van Sven van Doorm (Telstar) en een kopbal die voorlangs ging van PSV'er Mathias Kjølø leverden geen grote dreiging op, waarna het wachten was op meer kansen in het tweede bedrijf. Die kwamen er dan ook en dat pakte negatief uit voor Telstar, want binnen een kwartier wisten de gastheren twee keer doeltreffend af te ronden. Eerst schoot Nigel Thomas een voorzet van ex-AZ'er Justin de Haas binnen, waarna Kristófer Kristinsson er drie minuten later zelfs 2-0 van maakte op aangeven van Ismael Saibari.

