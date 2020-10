Meer bezoekers bij acht instellingen Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

De instellingen die ontheffing hebben gekregen zijn museum Singer Laren, theater Het Spant in Bussum en de Grote Kerk in Naarden. In Hilversum is de ontheffing verleend aan het Gooiland theater, het Muziekcentrum van de Omroep, Studio 21, 22 en 24 op het Mediapark. Ook is er een ontheffing verleend voor de Drive-in-movie tijdens de Dutch Media Week.

Breed aanbod

Om een ontheffing te krijgen moesten de instellingen aan een aantal eisen voldoen. De zalen moeten een capaciteit hebben voor, normaal gesproken, tweehonderd bezoekers, er moet een zo breed mogelijk aanbod zijn voor een groot publiek, ook moet de instelling een maatschappelijke functie hebben.

De ontheffing is geldig tot en met 19 oktober. De Veiligheidsregio zal daarna aan de hand van het aantal coronabesmettingen beslissen of er meer ontheffingen moeten worden verleend.