FC Volendam moet alert zijn tegen getransformeerd Roda JC

VOLENDAM - FC Volendam gaat zondagavond proberen om voor de tweede keer in dit seizoen drie punten aan haar totaal bij te schrijven. Een simpele opgave wordt het niet; de ploeg van trainer Wim Jonk gaat namelijk op bezoek in Kerkrade bij het opvallend sterk aan de competitie begonnen Roda JC.

"Ze hebben goede resultaten geboekt tijdens de seizoenstart", blikt Jonk vooruit. "Maar we moeten proberen ons eigen ding te doen. Daar zit onze kracht. Of we extra slim moeten zijn tegen dit team vol ervaren spelers? Onze jongens lopen nu ook al wat jaartjes mee, dus leeftijd moet niet zo'n groot issue meer zijn."

Fitte selectie

De oefenmeester kan zondag, buiten Micky van de Ven en Kevin Visser, beschikken over een fitte selectie. Alex Plat, die tegen Go Ahead Eagles halverwege uitviel met hamstringklachten, is er gewoon bij. "Hij heeft het deze week weer opgepakt, is goed behandeld en heeft weer gewoon meegetraind", meldt Jonk. "Dus dat ziet er goed uit." De kersverse aanwinst Giannis Iatroudis zit nog niet bij de wedstrijdselectie.

Roda JC - FC Volendam begint zondagavond om 20.00 uur. Reacties van de hoofdrolspelers zijn na afloop van de wedstrijd weer te vinden op onze site en app. Bekijk de hele voorbeschouwing met Jonk in bovenstaande video.