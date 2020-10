Verzamelaar is koning te rijk met ansichtkaarten uit IJmond: teller voorbij 3.500

WIJK AAN ZEE - Jean-Paul van Luijn uit Wijk aan Zee is een verzamelaar pur sang. Zijn hart gaat sneller kloppen bij het zien van ansichtkaarten met een prent van Beverwijk, Wijk aan Zee en Velsen. De tel van zijn bonte verzameling is hij inmiddels al lang en breed kwijt, maar de 3.500 is hij sowieso al voorbij.

NH Nieuws / Dennis Mantz

"Dit is een hele speciale." Van Luijn leest de namen op van een groep mannen die poseren op de groentemarkt op het Beverwijkse Meerplein, achter de Breestraat. Hij slikt even. "Die heb ik gekocht op een beurs voor 85 euro. Wel heb ik eerst nog even een rondje gelopen hoor, want die deed echt pijn in de portemonnee. Maar ja, als je echt iets heel moois wil, dan moet je soms wel eens wat meer uitgeven", aldus de geboren Beverwijker. Tekst gaat verder onder de video

Jean-Paul koning te rijk met ansichtkaarten - NH Nieuws

Zo'n vijf jaar geleden kocht hij zijn eerste ansichtkaart op de kofferbakmarkt in zijn dorp Wijk aan Zee. Hij is 'm ook alweer kwijt, maar het bleek wel het startpunt van inmiddels een bonte verzameling kaarten, waarvan hij er dagelijks een op de Facebookpagina van Oud-Beverwijk en Oud-Wijk aan Zee plaatst. "Mensen zijn vaak dolenthousiast. Die kaarten halen vaak ook bijzondere herinneringen op en dat is mooi om samen te delen." Bekijk hier een greep uit zijn verzameling. Tekst gaat verder onder de fotoserie

De tram bij Wijk aan Zee (Ansichtkaart) Jean-Paul van Luijn

Ansichtkaart van de Breestraat Jean-Paul van Luijn

De Breestraat bij het stadhuis Jean-Paul van Luijn

Ansichtkaart Dr. Schuitfontein in Beverwijk Jean-Paul van Luijn

De Breestraat nabij de Schans (Ansichtkaart) Jean-Paul van Luijn

Het Meerplein Ansichtkaart Jean-Paul van Luijn

Op een dag hoopt Van Luijn zijn verzameling te etaleren in het centrum van Beverwijk. En als hij mag kiezen, ergens prominent op de Breestraat in een leeg winkelpand. "Met een beamer aan de muur, waarbij mensen dan onder het genot van een kopje koffie kunnen kijken. Dat lijkt me leuk."