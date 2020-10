Jan Hamming bezorgd over corona-opmars: "We staan op zesde plek in Europa"

Hamming denkt dat de maatregelen nog verder moeten worden aangescherpt: "Bij 38 procent van de besmettingen is het mogelijk bekend waar het vandaan komt en bij ruim 60 procent dus niet. We moeten met elkaar echt het gedrag aanpassen. Anders dreigt de zorg voor mensen die ziek zijn in gedrang te komen en dat is de grootste zorg die we hebben. Het is alle hens aan dek deze drie weken om het tij te keren."

De burgemeester heeft ook goed nieuws: “Vanaf maandag gaan we opschalen met het aantal testen. De laboratoriumcapaciteit wordt opgeschaald. Dat betekent dat er in regio Zaanstreek-Waterland rond de duizend tests kunnen worden afgenomen. In Purmerend wordt maandag een extra teststraat geopend en op een later moment komt er een extra teststraat in Zaandam."

"We zitten in een enorme gezondheidscrisis. Ik maak me zorgen over de mensen in de gezondheidszorg"

Over de verschillende maatregelen in de theaters is Hamming niet te spreken. In de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland mogen nu maximaal dertig man in een zaal, maar bijvoorbeeld in de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord hebben theaters daar ontheffingen voor verleend. "Wat ik lastig vind, is dat het in elke regio anders is", zegt Hamming. "Dat helpt niet. We bespreken maandag in het veiligheidsberaad hoe we hier mee om moeten gaan. Hier moeten we één lijn in trekken wat mij betreft. Het is een duivels dilemma, met pijn in het hart hebben we die maatregelen moeten nemen."

"De gezondheidssituatie van deze regio maakt het onontkoombaar om sociale contacten te beperken tot een minimum. Als we dat willen doen, hoort daarbij dat er geen grote groepen in kleine ruimten bij elkaar moeten zijn. Mensen moeten dan ook van huis naar het theater en dan zijn er een aantal contactmomenten."

Mondkapjes in het onderwijs

"We hebben veel contact met het onderwijs. Ze nemen zelf ook maatregelen (zie mondkapjes). We proberen daar zo veel mogelijk één lijn in te laten zetten. Die gesprekken zijn in volle gang. We dringen overal aan om dat dringende advies over mondkapjes over te nemen. Elke maatregel helpt. Dat personeel moeten we beschermen. We willen natuurlijk niet dat de scholen dicht moeten."

Tot slot sprak NH Nieuws met de voorzitter van de Veiligheidsregio over de Sinterklaasintochten: "We hadden best een aantal initiatieven voor de Sinterklaasintochten. Van de elf initiatieven die er binnen zijn gekomen zijn er nog twee over. De vergunningsaanvragen staan nu wel in een ander daglicht. Wat ik vooral van plan ben is te zorgen dat de gezondheid van de inwoners niet in gevaar komt."