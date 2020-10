Noordkop & Texel Remy en zijn vrienden: panters Fred en Ginger zijn klaar voor verhuizing

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Deze keer volgen we de Perzische panters Fred en Ginger op weg naar hun nieuwe verblijf.

Fred en Ginger in training - Stichting

Panters Fred en Ginger worden voorbereid op de verhuizing naar hun nieuwe grote verblijf. Dierverzorger Saskia traint ze hiervoor. Ze moeten leren om vanuit hun binnenverblijf de reiskist in te lopen. Natuurlijk worden ze daarvoor beloond met een lekker stukje vlees. "Ze lopen er allebei zo in", zegt Saskia. "En ik kan het hek achter ze al dicht doen. Het ging eigenlijk vanaf dag één al goed" Klein stukje De verplaatsing gaat straks in een open kooi, omdat het maar een klein stukje is van het huidige panterverblijf het hun nieuwe optrekje. Saskia: "Zo'n hele dichte kist is alleen voor de verre transporten."

Quote "Ik ben benieuwd hoe de panters op hun nieuwe verblijf zullen reageren" saskia verbruggen, dierverzorger

Het nieuwe verblijf zal voor de panters een grote verandering zijn. "Ik ben heel benieuwd hoe ze erop zullen reageren", zegt Saskia. "Met name ook omdat ze om zich heen mensen en lynxen gaan zien. Bij hun huidige verblijf is het vrij dicht allemaal. Ik denk dat ze de ruimte echt fantastisch zullen vinden. "In het huidige verblijf is al een proefopstelling gemaakt van een houten plateau om een van de bomen heen. Het is bedoeld om te testen of de houten constructie goed in elkaar is gezet. Voor het nieuwe verblijf zullen de plateaus groter moeten worden gemaakt omdat daar de bomen ook groter zijn", vertelt Saskia.

Bijna klaar Saskia neemt ons ook nog even mee naar dat nieuwe verblijf waar inmiddels al drie grote bomen zijn geplaatst en ook de vijver, compleet met watervalletje, is al helemaal klaar. Als ook hier de houten plateaus aan de bomen zijn bevestigd, is het buitenverblijf bijna af. Binnen moet meer werk worden verzet. Het is nu nog een beetje een rommelhok. Overal liggen brandslangen. Daar worden hangmatten van gevlochten voor de grote katten. Als alles meezit wordt het verblijf nog deze maand gekeurd en dan kunnen de panters worden verhuisd.

Kijk hier voor meer afleveringen van Remy en zijn vrienden