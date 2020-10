Mondkapjes vanaf morgen verplicht in Spaarne Gasthuis

HAARLEM - In de ziekenhuizen van Spaarne Gasthuis geldt vanaf morgen een mondkapjesplicht. Dit geldt voor alle patiënten en bezoekers vanaf 13 jaar. Ook medewerkers zijn beschermd. Zij dragen een chirurgisch neusmondmasker of een zogeheten face shield in de publieke ruimtes en daar waar de 1,5 meter tot patiënt of collega niet mogelijk is.